İngiliz şarkıcı Anne Marie’nin ‘Rockabye’ şarkısına yaptığı düetle adını duyuran Cizreli Mehmet, son olarak dünyaca ünlü sanatçı Laura Pergolizzi ile ‘Lost On You’ şarkısını internet üzerinden birlikte seslendirmişti.

HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, düet 350 binin üzerinde görüntülenirken genç şarkıcı, Pergolizzi’den davet aldığını açıkladı: “Laura Pergolizzi beni ABD’ye yüz yüze görüşmeye ve yeni bir düet için görüşmeye davet etti. Evraklarımı hazırlayıp ilk fırsatta gidiyorum.”