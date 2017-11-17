CK Boğaziçi Elektrik'ten abonelere önemli uyarı

CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, abonelere uyarılarda bulundu. Bakal yazılı açıklamasında, abonelere en hızlı ve kaliteli hizmet verilmesinin amaçlandığını bu kapsamda müşteri merkezlerinde özellikle yaşlı, hamile ve engellilerin durumlarının dikkate alınarak işlem yapıldığını bildirdi.



Müşteri işlem merkezlerinde gün geçtikçe işlem sürelerinin kısaldığını vurgulayan Bakal, geçmişte 15-20 dakika süren işlerin artık saniyeler içinde tamamlandığını belirtti.



Vatandaşların müşteri işlem merkezleri dışındaki yerlere fatura ödememesi gerektiğini vurgulayan Bakal, şunları kaydetti:



"İstanbul'da halen 700 binin üzerinde müşteri, faturasını korsan olarak ifade edilebilecek ödeme noktalarına yapıyor. Bizim işlem merkezlerimizde elektrik faturası ödemesi sırasında tüketiciden herhangi bir bedel alınması söz konusu değil. Müşteri geliyor, gönül rahatlığı ile faturasını ödüyor. Oysa korsan noktalarda elektrik tüketicilerinden haksız yere fatura başına 1,5-2 lira gibi bir bedel alınıyor. Ayrıca bu noktalardan yapılan ödemelerde gecikme ya da faturanın yatırılamaması gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenlerle müşterilerimize çok daha dikkatli olmaları konusunda bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum."

CK Boğaziçi Elektrik

CK Boğaziçi Elektrik uyarı

CK Boğaziçi Elektrik ödeme noktaları

CK Boğaziçi Elektrik aboneleri