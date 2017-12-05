Clattenburg: ''Bilerek atmadım''

Eski İngiliz hakem Mark Clattenburg, flaş bir itirafa imza attı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre geçen yıl kariyerini noktalayan Clattenburg, 2016 yılında oynanan ve 2-2 biten Tottenham-Chelsea mücadelesinde Tottenhamlı oyunculara bilerek kırmızı kart çıkarmadığını söyledi. Tottenham’a 9 sarı kartın çıktığı mücadelenin ardından Leicester City, şampiyonluğu ilan etmişti.

Clattenburg, “3 kırmızı göstermeliydim. Ama bunu yapsam, şampiyonluklarını çaldığımı söylerlerdi. Tottenham’ın kendini imha etmesine izin verdim” dedi.

Mark Clattenburg

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