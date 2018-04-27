Clermont - Nimes maçı rakamları

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Clermont, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Nimes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Clermont 58 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Nimes 68 puanda ve 2. sırada. Clermont, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nimes son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 272. İddaa'da Clermont kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Nimes kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Clermont son haftadaki Valenciennes müsabasında 1-0 kazandı.

Nimes, Laval karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Clermont, 29 gol attı ve 15 gol yedi.

Nimes, dış sahada 10 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Nimes 34 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.