Clermont - Nimes maçı rakamları

Fransa Ligue 2 maçında Clermont ile Nimes, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. 58 puanlı Clermont 6. sırada bulunuyor, Nimes 68 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Clermont, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Nimes son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 272 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Clermont kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Nimes sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Clermont önceki hafta Valenciennes mücadelesinde 1-0 kazandı.

Nimes, Laval karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Clermont, evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 29 gol atıp 15 gol yedi.

Nimes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Nimes, deplasmanda 34 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.