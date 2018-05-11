Clermont - Paris FC maçı ne zaman?

Clermont ve Paris FC, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Clermont 62 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Paris FC 60 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Clermont, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Paris FC, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 138. İddaa'da Clermont kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Paris FC kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Clermont son haftadaki Niort müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Paris FC, Nancy karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Clermont, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Clermont, kendi sahasında 30 gol attı, 16 gol yedi.

Paris FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Paris FC, deplasmanda 21 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.