Cavaliers, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisi 7. maçında Indiana Pacers'ı konuk etti.
Quicken Loans Arena'da yapılan karşılaşmada ilk periyodu 31-19 önde tamamlayan Cavaliers, soyunma odasına 54-43 üstün gitti. Indiana Pacers, üçüncü periyotta farkı indirmesine rağmen son çeyreğe ev sahibi takımın 76-74 üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü periyotta da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Cavaliers, çekişmeli geçen karşılaşmadan 105-101 galip ayrılarak seriyi 4-3 kazandı ve yarı finale çıktı.
Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, mücadelede attığı 45 sayıyla takımının konferans yarı finaline çıkmasında başrolü oynadı. Deneyimli oyuncu, kaydettiği 45 sayının yanı sıra 9 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalmalık performans sergiledi. Ev sahibi takımda Tristan Thompson 15, Kevin Love da 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman, karşılaşmada süre almadı. Seriyi kaybeden Indiana Pacers'ta ise Victor Oladipo'nun 30, Darren Collison'ın 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Tek NBA şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Cleveland Cavaliers, yarı finalde Toronto Raptors ile karşılaşacak.
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