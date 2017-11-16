Başakşehir'in Fransız futbolcusu Gael Clichy'den açıklamalar

Clichy, transfer dönemi sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Clichy, ''Transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif aldım fakat Başakşehir ile yaptığım ilk görüşmede bana duymak istediğim her şeyi söylediler. Belki ufak şeyler olarak gözükebilir ama bu sebepten dolayı Başakşehir'i seçtim. Menajerime, 'Türkiye'ye gidersem sadece Başakşehir'e giderim' demiştim. Öyle de oldu.'' dedi.

''DE JONG OLUMLU ŞEYLER SÖYLEDİ''

Transfer olmadan önce De Jong ile görüştüğünü söyleyen Fransız bek, ''Türkiye'ye transfer sürecim tamamlanmadan önce De Jong ile konuştum. Bana Galatasaray ile ilgili çok olumlu konuştu. 'De Jong, Galatasaray'ı kötüledi' diye haberler çıkmıştı ama böyle bir şey yok.'' şeklinde konuştu.

''EMRE ÇOK İYİ BİR ÖRNEK''

Takım kaptanı Emre Belözoğlu ile ilgili de çok özel açıklamalar yapan Clichy, ''Emre Belözoğlu çok iyi bir örnek. 37 yaşında ama her şeyini takım için veriyor. Bana biraz Viera’yı andırıyor" ifadelerini kullandı.

Gael Clichy

başakşehir