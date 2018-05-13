Club America - Santos Laguna maç önü

Meksika Liga MX Clausura Yarı Final heyecanı devam ediyor. Club America, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü Santos Laguna takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Club America son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santos Laguna, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 591 kodlu maçı oynayanlar; Club America galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Santos Laguna galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Club America önceki hafta Santos Laguna mücadelesinde 1-0 kazandı.

Santos Laguna ise Club America maçında 1-0 yenildi.