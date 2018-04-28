Club America - Santos Laguna maçı rakamları

Club America ve Santos Laguna, 29 Nisan 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 05:00. Club America 26 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Santos Laguna 29 puanda ve 2. sırada. Club America son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santos Laguna, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club America kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Santos Laguna sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Club America son hafta oynanan Murcielagos maçında 2-1 yenildi.

Santos Laguna, Club America karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Club America, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 7 gol yedi.

Santos Laguna, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santos Laguna 10 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.