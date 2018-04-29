Club America - Santos Laguna maçı rakamları

Meksika Liga MX Clausura maçında Club America ile Santos Laguna, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:00. Maç öncesi Club America 26 puanla 5. sırada, Santos Laguna 29 puanla 2. sırada bulunuyor. Club America son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santos Laguna, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club America kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Santos Laguna sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Club America önceki hafta Murcielagos mücadelesinde 2-1 yenildi.

Santos Laguna ise Club America karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Club America, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Club America, kendi sahasında 17 gol attı, 7 gol yedi.

Santos Laguna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Santos Laguna, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.