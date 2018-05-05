Club Brugge - Anderlecht düellosu

Club Brugge ve Anderlecht, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Club Brugge 42 puanla 1. sırada, Anderlecht 37 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Club Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Anderlecht, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 457 kodlu maçı oynayanlar; Club Brugge galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Anderlecht galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Club Brugge son haftadaki St Truiden müsabasında 0-1 kazandı.

Anderlecht ise Antwerp karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Club Brugge, 11 gol attı ve 4 gol yedi.

Anderlecht ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Anderlecht, 4 gol atarken 5 gol yedi.