Beşiktaş'a 2017/18 sezonunun devre arasında transfer olan fakat beklentileri bir türlü karşılayamayan Matej Mitrovic, geçtiğimiz ocak ayında Club Brugge'e kiralanmıştı.

Sezon sonuna dek satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibinin yolunu tutan Hırvat stoperle ilgili şu sıralar Siyah Beyazlılar'ı mutlu edecek gelişmeler yaşanıyor.

Belçika basınında çıkan haberlere göre yeni takımında savunmanın değişilmez isimlerinden biri olan Mitrovic'i Club Brugge yönetiminin takımda tutmak istiyor.

Bu durumda Brugge'ün Beşiktaş'a sözleşmedeki satın alma opsiyonu olan 4,5 milyon euro'yu ödemesi gerekiyor.



(Fanatik)