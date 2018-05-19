Club Brugge - KAA Gent maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında Club Brugge ile KAA Gent, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Club Brugge 46 puanla 1. sırada, KAA Gent 36 puanla 4. sırada bulunuyor. Club Brugge son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. KAA Gent son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Brugge kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, KAA Gent sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Club Brugge önceki hafta St Truiden mücadelesinde 0-1 kazandı.

KAA Gent ise Genk maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Club Brugge, 12 gol attı ve 6 gol yedi.

KAA Gent, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KAA Gent 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.