Club Brugge - KAA Gent rakamlar

Club Brugge ve KAA Gent, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A Şampiyonluk Grubu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Club Brugge 46 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken KAA Gent 36 puanda ve 4. sırada. Club Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. KAA Gent, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 402 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Brugge kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, KAA Gent sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Club Brugge son haftadaki St Truiden müsabasında 0-1 kazandı.

KAA Gent ise Genk maçında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Club Brugge, 12 gol attı ve 6 gol yedi.

KAA Gent, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. KAA Gent, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.