Club Guarani - 3 de Febrero maçı ne zaman?

Paraguay Profesyonel Lig Apertura maçında Club Guarani ile 3 de Febrero, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:20. Maç öncesi Club Guarani 22 puanla 8. sırada, 3 de Febrero 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Club Guarani, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 3 de Febrero, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 325 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Guarani kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, 3 de Febrero sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Club Guarani son haftadaki Sol de America müsabasında 3-1 yenildi.

3 de Febrero ise Nacional Asuncion maçında 2-1 kazandı.

Club Guarani, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 21 gol yedi.

3 de Febrero, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. 3 de Febrero, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.