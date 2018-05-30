Club Guarani - Deportivo Santani maçı rakamları

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Club Guarani, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü Deportivo Santani takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:00. 21 puanlı Club Guarani 8. sırada bulunuyor, Deportivo Santani 19 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Club Guarani, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Deportivo Santani, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 250 kodlu maçı oynayanlar; Club Guarani galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Santani galibiyet oranı 0.00.

Club Guarani son haftadaki General Diaz müsabasında 4-1 kazandı.

Deportivo Santani ise Sportivo Luqueno karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Club Guarani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Club Guarani, kendi sahasında 12 gol attı, 20 gol yedi.

Deportivo Santani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Deportivo Santani, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.