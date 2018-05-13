Club Guarani - General Diaz maçı heyecanı

Paraguay Profesyonel Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Club Guarani, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü General Diaz takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:45. Maç öncesi Club Guarani 17 puanla 9. sırada, General Diaz 17 puanla 8. sırada bulunuyor. Club Guarani, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. General Diaz, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 589 kodlu maçı oynayanlar; Club Guarani galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, General Diaz galibiyet oranı 0.00.

Club Guarani son hafta oynanan Sportivo Luqueno maçında 0-2 kazandı.

General Diaz, Nacional Asuncion karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Club Guarani, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Club Guarani, kendi sahasında 10 gol attı, 18 gol yedi.

General Diaz, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda General Diaz 9 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.