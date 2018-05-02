Club Tijuana - Monterrey karşılaşma önü

Club Tijuana ve Monterrey, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Meksika Liga MX Clausura Çeyrek Final maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. Club Tijuana, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Monterrey son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 536. İddaa'da Club Tijuana kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Monterrey kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Club Tijuana önceki hafta Toluca mücadelesinde 3-1 yenildi.

Monterrey, Tigres UANL karşılaşmaında 2-0 kazandı.