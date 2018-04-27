Club Tijuana - Toluca maçı heyecanı

Meksika Liga MX Clausura heyecanı devam ediyor. Club Tijuana, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Toluca takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 05:00. Club Tijuana 22 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Toluca 36 puanda ve 1. sırada. Club Tijuana, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Toluca son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 225 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Tijuana kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.30, Toluca sahadan galip ayrılırsa 4.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Club Tijuana önceki hafta Veracruz mücadelesinde 1-0 kazandı.

Toluca ise Santos Laguna karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Club Tijuana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Club Tijuana, kendi sahasında 16 gol attı, 7 gol yedi.

Toluca, dış sahada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Toluca 12 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.