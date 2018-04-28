Club Tijuana - Toluca maçı heyecanı

Meksika Liga MX Clausura maçında Club Tijuana ile Toluca, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. Club Tijuana 22 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Toluca 36 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Club Tijuana, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toluca son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 225 kodlu maçı oynayanlar; Club Tijuana galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Toluca galibiyet oranı 4.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Club Tijuana son haftadaki Veracruz müsabasında 1-0 kazandı.

Toluca, Santos Laguna karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Club Tijuana, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 7 gol yedi.

Toluca, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Toluca, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.