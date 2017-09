CNR Food İstanbul için geri sayım başladı

Türkiye’de ilk defa gıda, paketleme, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini aynı tarihte, tek çatı altında toplayacak olan “CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri buluşması, 20 - 23 Eylül 2017 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de gerçekleşecek.



Dünya devlerinin buluşmasına sahne olacak Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Market Ekipmanları Fuarı CNR Food, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği öncülüğünde, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), MÜSİAD ve KOSGEB’in destekleriyle düzenleniyor.



65 BİN PROFESYONEL BEKLENİYOR



Büyük buluşmada, gıda, ambalaj, ev dışı tüketim ürünleri ve tedarikçileri sektörünün önde gelen markaları 4 gün boyunca en yeni ürünlerini sergileyecek. Yeni iş ortaklıklarına zemin oluşturacak platformda, yeme içme ve satın alma müdürleri, mutfak şefleri, işletme sahipleri ve üst düzey yöneticiler, işletmeleri için en uygun ürün ve hizmetleri yakından tanıma imkanı bulacak. Toplam 80 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek olan üç sektörün tek platformunu 65 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.



EN KAPSAMLI URGE GERÇEKLEŞECEK



Fuar sırasında, Ekonomi Bakanlığı’nın ve İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin (İİB) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi desteğiyle Türkiye’nin en kapsamlı alım heyetleri organizasyonlarından birine ev sahipliği yapılacak. Uluslararası Alım Heyetleri Programı kapsamında başta ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Rusya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan, Bosna Hersek, Karadağ, Güney Kore, Çin, Tayvan, Singapur, Meksika, Brezilya, Kolombiya, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Azerbaycan, Katar, Bahreyn, Mısır, Filistin, Malezya, Hindistan, Tacikistan, Kazakistan, Afganistan, Nijerya, Panama, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kosta Rika, Kenya, Nepal, Peru, Lübnan ve Tunus olmak üzere, 45 farklı ülkeden firmaların yetkilileri katılımcılarla bir araya gelecek.



Ayrıca fuarın ilk günü gerçekleşecek B2B eşleştirme programı sayesinde ürün gruplarına göre kategorize edilen katılımcılar özel bir alan içerisinde uluslararası alım heyetleri ile ikili görüşme imkanına sahip olacak. Özel olarak ağırlanan uluslararası alım heyetlerinin yanı sıra fuara 84 ülkeden gelecek ziyaretçiler Türk gıda firmalarına ihracatlarını artırma imkanı sağlayacak. Ankara, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden özel olarak getirilip, ağırlanacak heyetler sayesinde iç pazardaki ticaretin artırılması da hedefleniyor.



1500 MARKA YER ALACAK



Birçok şirkete yeni iş imkanları doğuracak fuarın ürün profilini gıda, içecek ve pastacılık, kuru gıdalar, hazır gıdalar, şekerli ürünler ve çerezler; yaş sebze ve meyveler, taze gıdalar, dondurulmuş ürünler, taze ve donuk et ürünleri oluşturuyor. Fuarda bunların yanı sıra soğuk ve sıcak içecekler; aşçılık malzemeleri ve ekipmanları, pişirme yardımcıları, profesyonel mutfak ekipmanları, tamamlayıcı gıda dışı ürünler, temizlik, hijyen, masa üstü malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, iş kıyafetleri, otel-restoran tekstil ürünleri, otel buklet malzemeleri, kırtasiye ürünleri ve bilgisayar yazılım, otomasyon teknolojileri ve her türlü ambalaj çözümleri gibi ürün gruplarından oluşan yaklaşık 1500 marka yer alacak.



ŞEFLER HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEK



Üç sektörün tek platformunun olmazsa olmazı renkli ve eğitici etkinliklere de sahne olacak. Gastronomi ve mutfak alanında, birbirinden renkli yarışmalar da fuar kapsamında düzenlenecek. Türkiye’nin seçkin otel, restoran ve pastanelerinin mutfak ekipleri ve üniversiteli şef adayları farklı kategorilerde yarışacak. Türkiye’nin önde gelen yıldız şeflerinin jüri olacağı ’Local Chef’, ’Pastry of İstanbul’ ve ’Chefs of the Future’ yarışmalarında kurumsal takımlar karşı karşıya gelecek. “International Cooking Show” etkinliği kapsamında ise ABD, Peru, Hindistan ve Belçika’dan gelecek şefler, fuar süresince hünerlerini sergileyecekler. Ayrıca fuar sırasında gerçekleşecek seminerlerde gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörleriyle ilgili inovasyon, tasarım, üretim aşamaları, sağlık ve dijital pazarlama konularında çarpıcı noktalar masaya yatırılacak. Belçikalı sanatçı Florian Belgard herkes tarafından bilinen ismiyle Candyman, fuar esnasında yapacağı şekerden heykelleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı olacak.

