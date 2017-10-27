Rizeli Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak çağrıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na her iki yanında 'Çoban Kız Hamdu Sena' yazılı kepenek giyerek gidecek. Rize'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye olarak ise kendi yaptıkları yayla tereyağından götürecek.

İHA'nın haberine göre, Rize'nin İkizdere ilçesi Yağcılar köyünde yeni doğum yapan keçisini sırtına alan, yavrusunu da 'Tomi' isimli çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyarak karlı yolda yürürken ağabeyinin bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşması ile ünlenen 12 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Külliye'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na çağrılmasının ardından tatlı bir telaş yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde hemşehrisi Erdoğan'a hediye olarak ne götüreceğine karar veren Hamdu Sena Bilgin, resepsiyonda ne giyeceğine de karar verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZDAN BAZI KONULARDA DESTEK İSTEYECEĞİM"

Bilgin, 29 Ekim Resepsiyonu'na özel olarak yaptırdığı her iki yanında 'Çoban Kız Hamdu Sena' yazılı kepenek giyerek gitmeye karar verdiğini söyledi. Kendisinin bir çoban kızı olduğunu hatırlatan Hamdu Sena Bilgin, çobanların koyunları bekletirken giydiği kıyafet olan, yağmurlarda içine su almayan ve soğuklarda ise sıcak tutan 'Kepenek' giyerek kültürünü yaşatacağını belirtti.

Yağcılar Köyü'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla Bilgin'in Ortaokul 1. sınıf öğrencisi kızı Hamdu Sena Bilgin, yaptığı açıklamada "Bu davet benim için çok önemli çünkü Cumhurbaşkanımızdan bazı konularda destek isteyeceğim. Özellikle yaylamıza yol olmadığından dolayı 4 kilometrelik yolu yürüyerek gidiyoruz. Bu yolun yapılmasını isteyeceğim. Köyümüzdeki organik tarım çalışmaları konusunda da talepte bulunacağım. 29 Ekim Resepsiyonunda Cumhurbaşkanımıza ileteceğim konular arasında çok şey var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye olarak yayla tereyağı götüreceğini kaydeden Bilgin "Hayvanları çok seviyorum. Onlara bir zarar gelmesini istemiyorum. o yüzden ilerleyen dönemlerde ilk etapta veteriner sonrasında ise Tarım bakanı olacağım hedefim bu" ifadelerini kullandı.

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