Cobh Ramblers - Athlone Town maçı öncesi rakamlar

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Cobh Ramblers, 15 Haziran 2018 Cuma günü Athlone Town takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi Cobh Ramblers 18 puanla 8. sırada, Athlone Town 2 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cobh Ramblers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Athlone Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 159 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cobh Ramblers kazanırsa 1.05, beraberlik çıkarsa 6.25, Athlone Town sahadan galip ayrılırsa 12.50 oranını elde edecekler.

Cobh Ramblers son haftadaki Waterford United müsabasında 2-1 kazandı.

Athlone Town ise Univ College Dublin maçında 0-4 yenildi.

Cobh Ramblers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Cobh Ramblers, kendi sahasında 4 gol attı, 14 gol yedi.

Athlone Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Athlone Town, 2 gol atarken 40 gol yedi.