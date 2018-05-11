Cobh Ramblers - Cabinteely sahaya çıkıyor

Cobh Ramblers ve Cabinteely, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 8 puanlı Cobh Ramblers 8. sırada bulunuyor, Cabinteely 12 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Cobh Ramblers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cabinteely, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 346. İddaa'da Cobh Ramblers kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Cabinteely kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Cobh Ramblers son hafta oynanan Waterford United maçında 2-1 kazandı.

Cabinteely ise Shelbourne karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Cobh Ramblers, 1 gol attı ve 10 gol yedi.

Cabinteely, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cabinteely 5 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.