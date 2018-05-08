Cobh Ramblers - Longford Town düellosu

İrlanda Lig Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Cobh Ramblers, 08 Mayıs 2018 Salı günü Longford Town takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Ev sahibi Cobh Ramblers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Longford Town, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 415. İddaa'da Cobh Ramblers kazanır 3.20, berabere biter 3.00, Longford Town kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Cobh Ramblers son haftadaki Longford Town müsabasında 0-1 yenildi.

Longford Town, Cobh Ramblers karşılaşmaında 0-1 kazandı.