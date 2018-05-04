Cobh Ramblers - Longford Town sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig maçında Cobh Ramblers ile Longford Town, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Cobh Ramblers 8 puanla 8. sırada, Longford Town 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cobh Ramblers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Longford Town son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Cobh Ramblers galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Longford Town galibiyet oranı 1.85.

Cobh Ramblers son hafta oynanan Waterford United maçında 2-1 kazandı.

Longford Town ise Wexford Youths karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Cobh Ramblers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Cobh Ramblers, kendi sahasında 1 gol attı, 9 gol yedi.

Longford Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Longford Town, 3 gol atarken 4 gol yedi.