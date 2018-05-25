Cobh Ramblers - Shelbourne maçı heyecanı

İrlanda 1.Lig maçında Cobh Ramblers ile Shelbourne, 25 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Cobh Ramblers 14 puanla 7. sırada, Shelbourne 20 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Cobh Ramblers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Shelbourne son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 119 kodlu maçı oynayanlar; Cobh Ramblers galibiyet oranı 3.10, beraberlik oranı 3.00, Shelbourne galibiyet oranı 1.85.

Cobh Ramblers önceki hafta Waterford United mücadelesinde 2-1 kazandı.

Shelbourne, Cabinteely karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Cobh Ramblers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Cobh Ramblers, kendi sahasında 2 gol attı, 10 gol yedi.

Shelbourne, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shelbourne 5 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.