Cobh Ramblers - Wexford Youths maç önü

Cobh Ramblers ve Wexford Youths, 09 Haziran 2018 Cumartesi günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Cobh Ramblers 15 puanla 8. sırada, Wexford Youths 8 puanla 9. sırada bulunuyor. Cobh Ramblers, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Wexford Youths, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 229 kodlu maçı oynayanlar; Cobh Ramblers galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Wexford Youths galibiyet oranı 5.00.

Cobh Ramblers önceki hafta Waterford United mücadelesinde 2-1 kazandı.

Wexford Youths ise Longford Town maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Cobh Ramblers, 2 gol attı ve 13 gol yedi.

Wexford Youths ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wexford Youths, 5 gol atarken 17 gol yedi.