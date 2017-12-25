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"Cobra ll, TSK ve emniyet güçlerinde kullanılıyor. Bunların siparişlerini aldık, teslimatlarını yaptık. Hala şu anda üretimi devam ediyor. Onun dışında ihracatına da başladık. Şu anda hem bir yabancı ülkede hem de Birleşmiş Milletler envanterine Cobra ll girmiş vaziyette. Önümüzdeki yıl da bunların artacağını, giderek daha fazla Cobra ll'nin yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Görüldükçe, aracımızın yaygınlaşması artacaktır. Performansı kullanıcılar tarafından anlaşıldıkça giderek artacaktır. O yüzden ümitliyiz."