İş-Yaşam

Cobra II ihracatına başlandı, üretimine devam ediliyor

25.12.2017 - 12:48 | Güncelleme: AA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sınır gözetleme, keşif, personel taşıyıcı, füze fırlatma, komuta kontrol ve ambulans gibi özel maksatlı görevleri yerine getirmek için Otokar tarafından üretilen Cobra ll, artırılmış balistik ve mayın korumasının yanı sıra gece kameraları sayesinde karanlık ortamlarda dahi sürücüsüne kolayca manevra yapabilme imkanı sunuyor

  • 1 Cobra II ihracatına başlandı, üretimine devam ediliyor
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    Meskun mahal ve kırsal alanlarda her türlü koşullarda yüksek hareket kabiliyetine sahip 30 ton ağırlığındaki Cobra ll, taktik tekerlekli zırhlı aracı, tam bağımsız süspansiyon sistemi, merkezi lastik şişirme sistemi, lastiklerdeki "Patlak Gider" özelliği ve ABS özellikli diskli fren sistemi sayesinde her türlü zorlu arazide kolayca hareket edebiliyor.

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  • 2 Cobra II ihracatına başlandı, üretimine devam ediliyor
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    Artırılmış balistik ve mayın korumasının yanı sıra yüksek taşıma kapasitesine sahip Cobra ll, entegre gündüz ve gece kameraları sayesinde karanlık ortamlarda dahi sürücüsüne kolayca manevra yapabilme imkanı sunuyor.

     

  • 3 Cobra II ihracatına başlandı, üretimine devam ediliyor
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    Tüm kritik operasyonel görevlere cevap verecek şekilde donatılan Cobra ll, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır gözetleme, keşif, personel taşıyıcı, füze fırlatma, komuta kontrol ve ambulans gibi özel maksatlı görevlerde kullanılıyor.

  • 4 Cobra II ihracatına başlandı, üretimine devam ediliyor
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    PATLAYICILARA KARŞI ÜSTÜN KORUMA SAĞLIYOR

    Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1990'lı yıllarda devreye alınan ve bugüne kadar geliştirilen Cobra'nın dünyanın 30 ülkesinde olduğunu söyledi.

     

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  • 5 Cobra II ihracatına başlandı, üretimine devam ediliyor
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    Aracın dünyanın değişik coğrafyaları ve iklim koşullarında farklı tehditler karşısında kullanıldığını ve çok başarılı olduğunu vurgulayan Görgüç, şu açıklamalarda bulundu:

     

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Yorumlar 3
  • Misafir 8 saat önce
    motor hangi firma ?
  • Misafir 9 saat önce
    sivil versiyonunu istiyoruz
  • Misafir 9 saat önce
    Helallllllll
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