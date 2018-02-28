Coca-Cola İçecek 200 milyon TL temettü dağıtacak

CCI’ın satış hacmi yüzde 4 artışla 1,24 milyar ünite kasa olurken, ciro yüzde 21 artarak 8,5 milyar TL’ye ulaştı, FAVÖK ise yüzde 26 artışla 1,4 milyar TL oldu. CCI açıklamasında hissedarlarına 2017 yılına ilişkin olarak 200 milyon TL temettü dağıtacaklarını belirtti.
“Kaliteli büyümeden memnunuz”
CCI CEO’su Burak Başarır 2017 yılında kaydettikleri büyüme ivmesinden ve tüm bölgelerin buna katkı sağlamasından dolayı memnun olduklarını dile getirirken, yüksek kaliteli büyüme ve verimlilik artışlarıyla birlikte 2017 beklentilerini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Başarır, şirketin Türkiye ve uluslararası operasyonlarını da değerlendirdi:
“Türkiye’de bu yıl onuncu fabrikamızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla Isparta’da açtık. Türkiye’ye olan inancımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de 2017 senesinde gazlı içecek kategorisinin beş yılın ardından büyümesi ve küçük paketlerin payının artmasıyla birlikte oldukça sağlıklı bir performans sergiledik.
Pakistan’da önceki yıl kaydettiğimiz güçlü hacim artışının üzerine büyümeye devam ettik. Liste fiyatlarındaki artışlar ve verimliliği artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar faaliyet karlılığında önemli bir iyileşme sağladı. Irak’taki satış hacmi ise, gazlı içecek kategorisindeki güçlü performans ve saha uygulamalarındaki iyileşmeyle birlikte 2017 yılını büyümeyle tamamladı.
Orta Asya operasyonları büyüme ivmesini yeniden kazanırken, bölgedeki en büyük pazarlarımız Kazakistan ve Azerbaycan, makroekonomik ortamdaki düzelmenin de etkisiyle çift haneli büyüme kaydetti. Türkmenistan’daki faaliyet ortamında devam eden zorlu koşullara rağmen, Orta Asya genelinde, tüm kategorilerde hacim artışı ve artan faaliyet karlılığıyla güçlü bir performans sergiledik.”
“2025 hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz”
2018'de Türkiye, Pakistan ve Kazakistan gibi büyük pazarlarda büyümeye devam edeceklerini, Ortadoğu’da ise siyasi ve makroekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan zorlukların devam edeceğini beklediklerini dile getiren Başarır, “Önümüzdeki yılda da sürdürülebilir ve kaliteli büyümeye odaklanmaya devam edeceğiz. Pazarlarımızdaki güçlü pozisyonumuz, güçlü yönetim kadromuz ve disiplinli finansal yönetimimizle, işimizi karlı bir şekilde büyüterek 2025 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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