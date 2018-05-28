Coca-Cola ilk alkollü içeceğini Japonya'da piyasaya sürdü

Coca-Cola, yeni pazarlar ve tüketiciler kazanma amacıyla tarihinde ilk kez Japonya'da alkollü bir çecek piyasaya sürdü.

Şirket, düşük alkollü ve asitli limon aromalı içecekle özellikle gençleri ve kadınları hedefliyor.

Coca-cola, shochu adlı yüksek alkollü yerel içkinin, aromalı bir asitli içecekle karıştırıldığı Chu-hi adı verilen ve teneke kutularda satılan içeceğin büyüyen pazarından faydalanmayı amaçlıyor.

Şirketin 125 yıllık taihinde bir ilk olan içeceğin alkol oranı yüzde 3 ila 8 arasında değişiyor ve içeceğin formülü, sır olarak saklanıyor.

- AFP Coca-Cola'nın yeni içeceği raflardaki yerini aldı.

Chu-Hi, biraya alternatif bir içecek olarak pazarlanmış ve özellike genç kadınlar tarafından ilgi görmüştü.

Chu-Hi pazarında Suntory, Asahi ve Kirin gibi Japon şirketleri piyasaya hakim.

En gözde Chu-Hi aromaları ise greyfurt ve limon. Coca-Cola da limon aromalı içeceklerde pazardan kendisine pay almaya çalışacak.

Coca-Cola, içeceği Japonya dışındaki pazarlarda satma planları olmadığını söyledi.

Smirnoff Ice ve Bacardi Breezer gibi benzer, düşük alkollü içecekler 1990'larda Avrupa ve İngiltere'de büyük satış rakamları yakalamıştı.

Ancak, yumuşak içimiyle gençleri daha çok alkol almaya özendirdiği gerekçesiyle tartışma yaratmıştı.

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