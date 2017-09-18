Coca-Cola’nın Dünya Başkanı Muhtar Kent'in kızı Selin Kent evlendi

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Gençer daha sonra gelin Selin Kent’e dönerek şu ifadeleri kullandı: “Ailen Ayvalıklı. Ayvalık bir zeytin ve zeytinyağı merkezi. Size şimdi zeytin duası edeceğim. İnşallah hayat size, zeytin ağacı gibi uzun ömürlü, zeytin tanesi gibi bereketli, zeytinyağı kadar sağlıklı ve zeytin dalının simgesi olan barış ve huzurlu bir hayat yaşamanıza vesile olur.”