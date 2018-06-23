HALİL ÖZER: YENİ HEYECANA İHTİYAÇ VARDI

G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olabilmesi için kadronun yüzde 50’sinin değişmesi gerekir. Ama FFP, bütçe olarak bütçe ne kadarına izin verir bilemiyorum. Mesela; Feghouli, Belhanda ve Maicon gitmeli. Yerine yenileri alınmalı. Hatta gerekirse Rodrigues bile satılmalı. Bazı yerli oyuncuları hiç saymıyorum. F.Bahçe’de ise artık yeni heyecana ihtiyacı vardı. Cocu’yu daha anlamadan, bilmeden, görmeden yorum yapmak çok anlamsız. Ama idealist, genç, hırslı ve mücadeleden yılmayan bir teknik adam profili taşıyor. Zaten Aykut Kocaman’ın gidişi başlı başına tribün heyecanın geri gelmesini sağladı.

MERİÇ MÜLDÜR: FENERBAHÇE, COCU İÇİN CİDDİ BİR ŞANS

Kulüplerin mali durumu malum... Kimse rüyalara dalmasın. Herkes bonservisi bedava olan, kiralık futbolcuların peşinde. Galatasaray’ın kadrosu Şampiyonlar Ligi’ne hafif kalır ancak yönetim eldeki kısıtlı imkânı Terim tecrübesi ile en verimli şekilde değerlendirecektir. Fenerbahçe için de durum aynı. Her ne kadar Ali Koç ismi taraftara ayrı bir güven verse de. Cocu elbette ki taraftarı heyecanlandıracak bir isim değil. Belli ki bir proje ile yola çıkıyorlar ve uzun vadeli düşünüyorlar. Anahtar kelime ‘sabır’ ama o da Türk insanında yok. Cocu, Fenerbahçe için değil ama Fenerbahçe Cocu için ciddi bir şans. Umarım Terrenao’nun yaptığı hataları Comolli yapmaz.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: LALE DEVRİ BİTTİ

En ucuz yemek nerede bulunur? Fast food restoranlarında değil mi? 20 liradan düşük bir ücrete menü alır karnını doyurursun. Ortalama Avrupa ülkesine menüler 10 Euro. Adamın 10 lirası yani. Bizim için 55 liradan fazla. Basit bir fast food menü 55 lira.. Şimdi bu ortamda TL kazanıp Euro ile harcayan kulüplerimizden mucize yaratmalarını bekliyoruz. Kimse mevcut yönetimlere kızmasın. Bu bilançoları onlar yaratmadı. Bu faiz yükü ile, bu FFP denetimi ile ve nihayet bu kur farkı devalüasyonu ile sinekten yağ çıkarıp ineği doyurmak mecburiyetindeler. ‘Öyle olur mu böyle yeter mi?’ gibi soruların bir manası kalmadı artık. Paralar suyunu çekti. Lale Devri bitti.

İBRAHİM YILDIZ: EN AZ 6-7 OYUNCU ŞART

Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi’nde eldeki kadro ile başarılı olması zor. Nagatomo mutlaka alınmalı. İyi bir golcü, orta saha ve savunmanın göbeği takviye edilmeli. Fenerbahçe yeniden yapılanmaya gidiyor. Hollandalı teknik adam Cocu’nun ne kadar doğru bir seçim olduğunu maçlar başlayınca anlayacağız. Mevcut kadroya en az 6-7 oyuncu eklenmek zorundalar. Takımların mali durumu düşünüldüğünde büyük zorlukların yaşanacağı ve yıldız oyuncu transferinin güç olacağı anlaşılıyor.

ATİLLA TÜRKER: COCU, ALTYAPIYI DA ORGANİZE EDECEK

Galatasaray bu kadroyla Süper Lig’de çok büyük işler yapabilir. Ama Şampiyonlar Ligi için iyimser yaklaşmak biraz zor. Gruptan çıkması mümkün ama sonrası biraz flu. Önemli takviyeler gerekiyor. Ama bu da kolay değil elbet. Fenerbahçe Cocu’yu uzun vadeli düşünerek getirdi. Cocu sadece profesyonel takımı değil altyapıyı da organize edecek. İhmalkârlıklar ve beceriksizlikler yüzünden altyapı değerlendirilemedi. Tabii ülkemizin gerçeğini de unutmamak lazım. Siz Cocu olarak A takımı şampiyon yapamazsanız eğer, altyapıda mucizelere imza atın, yine dışlanırsınız.

FAİK ÇETİNER: BİZİMKİLER, AVRUPA'DA ZORLANIR

Galatasaray’ın şansı çekeceği kuraya bağlı... Önemli transfer yapacaklarını sanmıyorum. Kadrosunu Şampiyonlar Ligi için ‘çok yeterli’ diyemem. Bu yıl sadece G.Saray değil, Türk takımlarının Avrupa’da çok zorlanacağını tahmin ediyorum. F.Bahçe’de yeni yönetim, teknik kadro yapısında bir reform gerçekleştirdi. Yeni teknik adam ile Comolli’nin uyumu takımın gidişatını etkiler. Bu yeni sisteme Türkiye’de çok sıcak bakılmıyor. F.Bahçe, Terranao ile kötü bir örnek yaşadı ve bunu henüz unutmadı. Ama ben bir ya da iki nokta atışı transferle F.Bahçe’nin başarılı olacağına inanıyorum. En büyük transfer zaten gerçekleşiyor... F.Bahçe taraftarı geri döndüğüne göre takımın da geri dönmesi sürpriz olmaz.

BÜLENT YAVUZ: FENERBAHÇE, COCU İLE HEDEFİ 12'DEN VURDU

Napolyon ne demiş; ‘Para, para, para...’ Hani nerede? Bitti yok. Hovardaca harcadılar, borç batağına soktular kocaman kulüpleri. Kim mi? Tabii ki hesap kitap bilmeyen başkanlar ve yöneticiler. Galatasaray, UEFA kıskacında... Nagatomo transferi, çok iyi ama Şampiyonlar Ligi’ne yetmez. Gruptan çıkabilmesi için esaslı bir stoper gerekiyor. Dinamo gibi çalışacak, naz yapmayacak. Gelelim F.Bahçe’ye... Cocu ile hedefi 12’den vurdular. Bundan iyisi olmazdı. Transfere Comolli ve Cocu birlikte karar verecek. Hadi bakalım kerametleri neymiş, göstersinler.

DÜNYA KUPASI'NDA KEYİF 'VAR' MI?

HALİL ÖZER: BELÇİKA VE HIRVATLAR...

Dünya Kupası’ında Arjantin büyük hayal kırıklığı oldu. Şu ana kadar Belçika ve Hırvatlar en iyi futbolu oynuyor. Ama daha gerçek anlamda Almanya sahne almadı. VAR yüzde yüz doğru bir tercih. Ancak Türkiye’deki işleyişinde taraftarlardan gelecek tepkiler konusunda endişelerim de var.

MERİÇ MÜLDÜR: İYİ Kİ 'VAR' GELDİ...

Rusya, İspanya, Hırvatistan, Meksika ve yenilmesine rağmen Almanya’yı beğendim. Portekiz iyi gidiyor da futbolu tatmin edici değil. Ronaldo nereye kadar taşıyabilirse oraya kadar gidebilecekler. Umarım sürpriz sonuçlar artarak devam eder. Fark yaratan isim konusunda da Ronaldo’yu tek geçerim haliyle. VAR’ın Türkiye’deki uygulamasına yönelik ufak da olsa endişelerim vardı. Dünya Kupası’ndaki VAR sistemi bu endişelerimi giderdi. İyi ki VAR geldi. Kupada tek itiraz çıkmıyor da bizim ülkemizde homurdanmalar olacaktır. O kadarına razıyız. Bundan böyle hakem kararlarını çok daha az tartışacağız. En çok da hakemler, MHK ve federasyon rahat edecek.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: DURAN TOPLARIN ÖNEMİNİ GÖRDÜK

VAR iyi gidiyor şu ana kadar. Dünya Kupası’nda duran topların öneminin ne kadar arttığını da gördük. Güzel bir turnuva oluyor. Bir de söylemeden geçemeyeceğim bizim ‘adam’ların çakma milliyetçilik palavralarına karşın hemen her takımda gerçek ve ciddi milli duyguyu hissediyoruz.

İBRAHİM YILDIZ: TEK YILDIZ RONALDO

Dünya Kupası’nda şu ana kadar takımların birbirinden çok üstün olmadığını gördük. Sürprizler yaşandı. İran, Tunus, S.Arabistan gibi takımlar futbolun büyükleri diyebileceğimiz rakiplerine zor anlar yaşattılar. Öne çıkan bir takımdan söz etmek henüz erken. Ancak, Ronaldo şampiyonaya damga vuracak gibi.

ATİLLA TÜRKER: HATASIZ MAÇ OLMAZ

Futbola teknolojinin bu kadar girmesi bana da pek sevimli gelmiyor ama dünya futbolu bu yönde ilerliyor. Zaten VAR’daki amaç hataları minimize etmek. Yoksa VAR da olsa, başka bir şey de olsa, hatasız maç olmaz. Dilerim ülkemizde yüzümüze gözümüze bulaştırmayız. Ya da “Hakemler böyle gelmiş böyle gider” diye isyan etmeyiz.

FAİK ÇETİNER: YENİ İSİMLER YOK

Dünya Kupası, grup maçları bittikten sonra daha keyifli bir hala alacak gibi. Ancak daha önce söylediğim gibi henüz sahneye çıkan yeni bir yıldız yok. Hep aynı isimler, hep aynı takımlar... En büyük ilgiyi Meksika gördü. Şüphesiz ki; grup maçlarına yine Cristiano damga vurdu. VAR sistemiyle futbola adalet geldi. Getirenleri de uygulayanları da kutlayalım. Bizim ligimize de iyi gelecek. VAR’dan sonra artık kimse yeni ve kötü futbol senaryoları yazamayacak.

BÜLENT YAVUZ: RONALDO VE DİĞERLERİ

Dünya Kupası’nda tüm maçların ayrı bir hikâyesi vardı. Öne çıkan takımlarına gelince; Cheryshev’in devleştiği Rusya... Birçok yıldızı bünyesinde bulunduran Belçika, Griezmann’lı Fransa, Kane’li İngiltere ve sihirbaz Ronaldo’nun Portekiz’i... Ama Ronaldo bir yana hepsi bir yana. Teknoloji harikası VAR da Dünya Kupası’na iyi başladı.