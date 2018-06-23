Teknik direktörlüğe resmen Phillip Cocu’yu getiren Fenerbahçe transferde de gaza basmaya başladı. Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı Londra seferi sona ererken listedeki isimler de netleşmeye başladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Phillip Cocu’nun geçtiğimiz sezon PSV’den öğrencisi olan Marco van Ginkel’in kadroya katılması için talepte bulunduğu öğrenilirken Comolli de bu transfer için çalışmalara start verdi.

Hollanda ekibinde geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Chelsea’de bulunan 25 yaşındaki orta sahayı aynı şekilde kiralamak için İngiliz deviyle temasa geçen Sarı-Lacivertliler’in önemli yol kat ettiği bildirildi. Kanarya’nın kurmayları, yetenekli oyuncuda son pürüzleri halledip bu transferi kısa süre içinde açıklamayı hedefliyor.