Çocukları dudaktan öpmek, onların dişlerini çürütebilir. Diş hekimi Michael Chong, ebeveynlerden çocuklara geçen zararlı bakterilerle ilgili olarak aileleri uyardı.

DUDAKTAN ÖPMEK ÇOCUĞA ZARAR VERİYOR

Diş hekimi Chong, çocukları dudaktan öpmenin onlara nasıl zarar verdiğini ortaya koydu. Çocuğunu dudağından öpen ebeveynlerin bakteri geçirebileceğini söyledi. Ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının yiyeceklerini üflememesi gerektiğinin de altını çizdi.

Diş hekimi Chong, "Benim tavsiyem, çocuğunuzu ağzından öperek, zararlı bakterilerin taşınmasını önlemek için dişlerinizi temiz tutun ve kontrol ettirin" dedi.

Ebeveynin dişindeki çürük, savunmasız bebekleri olumsuz etkileyebilir. Bu da bebeğin gelecekte diş çürümesine maruz kalacağını gösterir.

ÇOCUĞUN YEMEĞİNİ BİLE ÜFLEMEYİN

Diş hekimi Chong, bebeklerinin yemeğini soğutmak isteyen anne ve babaların tabaktaki yemeği üflememeleri konusunda da uyarıyor. Ayrıca yemeğin sıcaklığını kontrol etmek için çocuğun kullandığı çatal ya da kaşığı ebeveynin ağzına sürmemesi gerekiyor.

Diş hekimi Chong, "Çocuklarınızın diş sağlığına sahip çıkmanın en iyi yolu kendi kendinize bakmaktan geçiyor" diyerek, "Ailedeki herkesin sık sık diş kontrolünden geçtiğinden emin olun" açıklamasında bulundu.

Chong, "Aile üyeleri düzenli olarak diş ipi kullandıklarından, diş fırçaladıklarından ve dişlerini temizlediklerinden emin olmalılar" diyerek, bazı durumlarda bebeklerin dişlerini çekmek zorunda kaldıklarını sözlerine ekledi.

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