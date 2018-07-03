Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2018-2019 eğitim öğretim yılı için ilk defa okula başlayacak anasınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için kayıt yaptırılması gereken okulları belirledi. Kayıt yaptırılacak öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna yanıt aramaya başlarken öğrenciler ise 'Hangi okula kayıtlıyım' diye merak ediyor.. Peki anasınıfı, 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin hangi okula kayıtlı olduğu nasıl öğrenilir? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? 2018-2019

İlk defa öğrenim hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "çocuğum hangi okula kayıtlı?" sorusuna yanıt ararken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruyla merak edilen soru yanıt buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2018-2019 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1’inci ve 5’inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir."

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

"ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI" TIKLA, ÖĞREN...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2018-2019

MEB'in çalışma takvimine göre 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih belli oldu. Okullar, 17 Eylül Pazartesi günü çalacak ders zili ile başlayacak ve öğrenciler okul sıralarındaki yerlerini alacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MEB 2018-2019 ÇALIŞMA TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.