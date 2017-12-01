Olay, saat 16.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kampüs yolunda meydana geldi. Bir barda çalışan A. E., sanayide esnaflık yapan eşi M. E.'den (38) 2 yıl önce boşandı, ancak birlikte yaşamaya devam etti. Eshme, 9 ay önce Emir ismini verdikleri bir erkek çocuk dünyaya getirdi. A. E., yaklaşık 2 ay önce de M.E.'yi terk edip, Ü. G. ile ilişki yaşamaya başladı.

DHA'nın haberine göre; Ea. E., dün akşam, boşandığı eşinden olan 9 aylık Emir bebek ile birlikte yaşadığı sevgilisi G.'ye bırakarak çalıştığı bara gitti. G. 'de gece saatlerinde minik Emir'i kanepeden düştüğünü ileri sürerek Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Tedaviye alınan minik bebek, hayati tehlikesi devam ettiği için yoğun bakıma ünitesine alındı. Doktorların bebeğin durumdan şüphelenip hastane polisine bildirmesi üzerine Ü. G., gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından Ümit Göker serbest bırakıldı.

HEM KOVALADI HEM DE 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

A. E., eski eşi M.E. ile birlikte bugün polis merkezine giderek Ü. G'yi durumu hakkında bilgi aldı, ardından da çocuklarını görmek için hastaneye gitmek için yaya olarak yola çıktı. Bu sırada Ü. G., A. E.'yi telefonla aradı. Görüşmenin ardından Ü. G., otomobille ikilinin yanlarına geldi. Konuşmak için otomobilden inen G. ile A. E. arasında tartışma çıktı. A. E., yanında taşıdığı bıçakla Ü. G'yi yaklaşık 50 metre kovalayıp, 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Ü. G., yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

'ÇOCUĞUMU BATTANİYEYLE BOĞMUŞ'

Olay sonrası gözaltına alınan A. E., sağlık kontrolünden geçirildi. A. E., gazetecilerin 'Niçin öldürdünüz?' sorusuna gözyaşları içerisinde, ''Çocuğumu battaniyeyle boğmuş. Doktorlar nefessiz kaldığını, beynine oksijen gitmediğini söyledi. Onun için yaptım. Pişmanım" dedi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen A. E.'nin sorgusu sürüyor.

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