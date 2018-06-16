Ankara’da iddiaya göre uzun süredir çocuğunu göremeyen bir kişi, oğlunu görebilmek için kafasına silah dayadı. Kafasına silah dayayan vatandaşı müzakereci polis memuru uzun uğraşlar sonucu ikna etti.

İHA'nın haberine göre olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, küçük yaştaki çocuğunu görebilmek için 2 gün üst üste boşandığı eski eşinin evine geldi. Bir türlü çocuğunu göremeyen şahıs, bugün öğle saatlerinde silahıyla birlikte tekrar eski eşinin evine geldi. Evde kimseyi bulamayınca, elindeki silahla apartmanın önüne indi ve silahı başına dayadı. Başına silah dayayan vatandaşı gören mahalleli durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis intikal etti. Ekipler sokağa çıkan tüm giriş çıkışları kapattıktan sonra olası bir tehlikeye karşılık durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ekipler başına silah dayayan vatandaşı ikna edebilmek için çalışmalara başladı. Bir türlü ikna olmayan şahıs, oğlunu görmek istediğini söyledi.



OĞLUYLA BİRLİKTE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Daha sonra olay yerine müzakereci polis memuru geldi. Müzakereci polis, sandalyeye oturarak elinde silah bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Müzakereci polis uzun uğraşlar sonucu başına silah dayayan vatandaşı ikna etti. O sırada olay yerine elinde silah olan kişinin aile büyükleri intikal etti. Ayrıca silaha el konulduktan sonra şahsın çocuğu da olay yerine getirildi. Kafasına silah dayayan baba, çocuğuyla birlikte polis arabasına bindirilerek emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER