Jüri Yoselyn Ortega'nın cinayet anında aklının başında olmadığı ve bu nedenle sorumlu tutulamayacağı savunmasını reddetti.

İki çocuğu bıçaklayarak öldüren bakıcının olay sırasında aklını kaybettiği yönündeki savunmaya ikna olmayan jüri cinayet ile yargılama kararı verdi.

Ortega karar okunduğunda sakinliğini korudu ancak bir süre sonra tepki gösterdi.

Çocukların babası Kevin Krim, ön sırada izlediği duruşmada jüri üyelerinin ellerini sıktı ve onları kucaklamak istedi.

Çocukları eve döndüğünde kan dolu bir küvette ölü bulan Anne Marina Krim ise mahkemede yoktu.

Ortega'nın avukatı Valerie Van Leer-Greenberg Ortega'nın çocukları öldürmediğini iddia etmezken tanısı konulmamış akıl hastalığının etkisind eolduğunu ve rahatsızlığının o anlarda kötüleştiğini ve onu saldırıya ittiğini iletti. Bakıcı çocukl

Akıl hastalığının diğer rahatsızlıklar gibi belirti vermediğini savunan avukat bu tür hastaların, rahatsızlıklarının, bazen tepe seviyeye ulaşıp sonrasında kimsenin anlamayacağı olağan bir insan durumuna geri gelebilecekleri bir seyr izleyebileceğini iddia etti.

Savcılar, Domink Cumhuriyeti kökenli Ortega'nın, çocukların annesine duyduğu nefret ve kıskançlığın bir sonucu olduğunun altını çizdi.

Kapanış argümanlarını sunan avukat Stuart Silberg ise bakıcını her bıçak darbesinde yaptığının ne olduğunu gayet iyi bildiğini ve bilerek yaptığını vurguladı.

Yedi hafta süren duruşmalar boyunca izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.Jüri annenin çocuklarını ölü bulduğu anda yaşadıklarını, çocuklarının boş bakan gözleri veküçük vücutlarındaki bıçak yaralarını anlattı.

Anne üç yaşındaki kızı Nessie'yi yüzme dersine götürdüğü bir gün bakıcının da Lucia'yı dans sınıfına bırakması planlanmıştı. Lucia'yı da annesi alacaktı. Ancak dans sınıfına gittiğinde lucia'nın olmadığını gördü. İki yıldır kendileir ile çalışan Ortega'ya ulaşmaya çalıştı. Eve döndüğünde çocuklarını ölmüş Ortega'yı ise başarısız bir intihar girişimi ile kendini de bıçaklamış halde buldu. Lucia 30 Leo ise 5 kez bıçaklanmıştı.

Ömür boyu hapis istemi ile New York'da mahkemeye çıkan Ortega'nın cezası önümüzdeki ay kesinleşecek.

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