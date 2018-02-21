Çocuk işçiliğiyle mücadelede alarm zili çaldı

Başbakan Binali Yıldırım, Resmi Gazete’de yayınlanan genelge ile 2018’i, “Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı” ilan etti. Buna göre, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm çalışmalarda çocuk işçiliğiyle mücadeleye öncelik verilecek. Bu alanda hayata geçen ulusal program kapsamında yer alan faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli destek verilecek.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, çocuk işçiliğinin çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilediği belirtilen genelgede, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda ulusal programın geçen sene yürürlüğe girdiği ifade edilerek “Programda çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurumlar ile faaliyetlerin tamamlanması süreleri belirlendi” denildi.



ÖNCELİK VERİLECEK



Toplumda çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığın artırılması ve programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018’in çocuk işçiliği ile mücadele yılı ilan edildiği kaydedilen genelgede, şu ifadeler yer aldı:



“Çocuk işçiliği ile mücadele yılı uygulamaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadele hususuna öncelik verilecek ve faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü destek ve yardım titizlikle sağlanacaktır.”



19 STRATEJİYLE 88 FAALİYET PLANI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2017-2023 dönemini kapsayan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nda 7 politika başlığı altında 19 strateji ve 88 faaliyetin yer aldığını belirtti.



Sarıeroğlu, genelgeyle amacın, 2018 yılında şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalara hız kazandırmak, yapılan çalışmalarda çocuk işçiliğiyle mücadele konusuna öncelik vermek ve toplumun tüm kesimlerinin konuyla ilgili farkındalıklarını artırmak olacağını kaydetti.



Sarıeroğlu, “Tüm bakanlıklarımız, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarımız ile halihazırda yürüttüğümüz işbirliklerinin önümüzdeki dönemlerde kuvvetlenerek artması en büyük gayemizdir” dedi.

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