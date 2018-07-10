Aydın’ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi’nde iddiaya göre gece saatlerinde mahalleye gelen yabancı bir araç, dere kenarındaki evden 12 yaşlarındaki bir erkek çocuğunu kaçırma girişiminde bulundu. Çocuk kaçırma girişiminde bulunan iki kişinin yakalanıp polis karakoluna alındığı yolunda yayılan iddia üzerine mahalle halkı karakolun önünde toplandı. Şüphelilerin kendilerini verilmesini isteyen vatandaşlara karakolda görevli polisler böyle bir olayın olmadığını ve karakolda da şüpheli bulunmadığını söyleseler de ikna olmayan vatandaşlar karakola girmeye çalıştı.
POLİS ARAÇLARINI KULLANILMAZ HALE GETİRDİLER
İHA'nın haberine göre, karakola girmek isteyen vatandaşlar polis ekiplerine mukavemette bulununca ortam gerildi. Kabalık arasında şüphelilerin kaçırıldığı iddiası üzerine kalabalık karakol önündeki ekip otolarına zarar vermeye başladı. Ellerine ne geçirdilerse resmi polis otolarına vurarak ve araçların üzerine çıkarak polislerin tüm otolarını kullanılamaz hale getiren kalabalığı dağıtmak için bölgeye çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen çevik kuvvet otobüsüne de zarar veren kalabalığı polisler havaya uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı.
İL EMNİYET MÜDÜRÜ ARAYA GİRDİ
Takviye ekiplerin gelmesi ile polis karakolu önünden uzaklaştırılan kalabalık gecenin ilerleyen saatlerine rağmen dağılmadı. Mahalle meydanında toplanan kalabalık dağılmamakta ısrar edince devreye İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ girdi. Öfkeli kalabalık ile konuşmaya çalışan Müdür Baştuğ, uzun süre vatandaşları dil döktü. Uzun süren konuşmaların ardından kalabalık büyük ölçüde dağılırken, Emniyet Müdürü Baştuğ kalan kalabalık ile mahalle kahvehanesinde oturup muhabbet etti. Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ ve bazı mahalle sakinlerinin de çabaları sonucu gecenin ilerleyen saatlerinde kalabalık dağıldı.
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