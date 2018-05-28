HT Magazin'de yer alan habere göre, Derneğin Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, “Barış Manço tüm dünya çocuklarına barışı aşılamaya çalışmış, çocukların ruhsal dünyalarına ve manevi gelişimlerine çok büyük etkileri olmuş bir isimdir” diyerek ödülü merhum sanatçının oğlu Batıkan Manço ve ablası İnci Manço’ya teslim etti.

‘TÜM İNSANLIK UTANÇ DUYMALI’

Kerem Hasanoğlu, çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Wilma Elles’i de sahneye davet etti. Ünlü oyuncu yaptığı duygusal konuşmada şunları söyledi:



“Çocuklar Allah’ın bize emaneti olan meleklerdir. Savaşta ölen çocuk sayısının gün geçtikçe artıyor olması endişe verici. Tüm insanlık bu durumdan utanç duymalı. Kimse ‘Yapacak bir şeyim yok’ demesin. Yarın vicdanı rahat bir insan olabilmek için mutlaka hepimizin üzerine düşen bir şeyler var. Ben üzerime ne düşerse yapmaya hazırım. Derneğin beni de dahil ettiği tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum.”