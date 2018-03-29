Sancaktepe'de kullandığı minibüsün sokakta oynayan çocukları önüne katarak binaya girmesi sonucu 2 kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına neden olan 13 yaşındaki R.A.'ya, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası onandı. Karardan kısa bir süre sonra tahliye edilen küçük çocuk, cezanın onanması nedeniyle tekrar cezaevine girecek. 15 yaşından küçük olması nedeniyle R.A., 4 ay daha cezaevinde kalacak



İstanbul Sancaktepe'deki minibüs faciası 8 Haziran 2017 günü Atatürk Mahallesi Filiz Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre 13 yaşındaki R.A.'nın kullandığı minibüs hızla sokağa, oyun oynayan çocuklara çarptıktan sonra da binaya girdi. Minibüsün önüne alarak ezdiği çocuklardan 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile minibüsün yıktığı duvarın altında kalan 4 yaşındaki Elif Dursun olay yerinde yaşamını yitirdi. Küçük kızın evde televizyon izlediği öğrenilirken kazada 1 çocuk da yaralandı. Aracı kullanan R.A. olayın ertesi günü tutuklandı. Hakkında "bilinçli taksirle 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



KARARIN ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi geçen Aralık ayında R.A.'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karardan kısa bir süre sonra R.A.'nın avukatı tutukluluğa itiraz etti. Üst mahkeme yaklaşık 6 ay tutuklu kalan R.A.'nın tahliyesine hükmetti.



CEZA ONANDI, 4 AY DAHA CEZAEVİNDE KALACAK



Taraflar cezaya da itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf mahkemesi) 19. Ceza Dairesi, kararı uygun usul ve yasaya bularak cezayı kesin olarak onadı. İstinaf mahkemesinin kararı onamasıyla birlikte 15 yaşından küçük olması nedeniyle yaklaşık 4 ay daha cezaevinde kalacak R.A.'nın bu süreden sonra bir yıl süreyle denetimli serbestlikten faydalanması bekleniyor.

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