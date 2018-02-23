Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da, son günlerde sıklıkla gündeme gelen çocuk tacizi ile ilgili eleştiride bulunduğu bir video paylaşan oyuncu Bergüzar Korel, kendisini ahlaksızlıkla suçlayan bir kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA'nın haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Korel'in avukatı Nazlı Kara, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Bergüzar Korel'in Türkiye'de herkes tarafından tanınan, ahlaki ve toplumsal değerlere verdiği önemle bilinen, kamuya mal olmuş bir sanatçı olduğu belirtilerek, Korel'in 16 Şubat'ta Instagram isimli sosyal paylaşım sitesi hesabından, çocuk istismarı, taciz, tecavüz gibi ciddi toplumsal sorunların varlığına dikkat çekmek ve önüne geçmek adına sosyal mesaj içerikli bir video yayınlayarak paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.

"MÜVEKKİLİMİZİ AÇIKÇA AHLAKSIZLIKLA SUÇLADI"

Korel'in toplumun kanayan yarasına dikkat çektiği bu hassas paylaşımın, toplumda ciddi yankı uyandırdığı, herkes tarafından takdir edildiği ve birçok kişinin sosyal medya hesabında da aynen yayınlandığı bilgisi verilen dilekçede, "Ancak ne var ki, bir instagram hesabı kullanıcısı, kendi hesabından bir gönderi yayınlayarak, müvekkilimize son derece çirkin ve ağır hakaretler etmiş, müvekkilimizi ahlaksızlıkla suçlamış ve paylaşımını hedef alarak açıkça, 'ahlaksız olan müvekkilimizin video çekip yayınlayarak ahlak dersi veremeyeceğini' ifade etmiştir." denildi.

Dilekçede, şikayette bulunulan kullanıcının, Bergüzar Korel'le ilgili hakaret içeren paylaşımına yer verildi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE O BİR ANNE"

Şüphelinin bu eylemle Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen "hakaret" suçunu işlediğinin açık olduğu belirtilen dilekçede, söz konusu paylaşımla Korel'in şeref, haysiyet ve namusuna saldırıldığı, toplum içindeki itibari ve diğer fertler nezdindeki saygınlığının zedelendiği, hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu dile getirildi.

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Toplumda tanınan bir kişi olmasının yanı sıra her şeyden önce bir anne olan müvekkilimizin böylesine alçakça hakaretlerle karşı karşıya kalması, kişilik haklarını zedelediği gibi, aynı zamanda aile kurumuna ve diğer aile bireylerine de zarar vermektedir. Ayrıca şüphelinin bu paylaşımı Instagram gibi yüz milyonlarla ifade edilen ve ülkemizde de yirmi milyonu aşkın üyeye sahip bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayınlanmış olması, somut olayda alenilik unsurunun meydana geldiğini ve dolayısıyla suçun nitelikli halinin oluştuğunu göstermektedir. Zira şüpheli tarafından yapılan paylaşım Instagram üyesi olun veya olmasın, herkesin ulaşabileceği veya okuyabileceği şekilde yayınlanmış olup, internet yoluyla herkesin görebileceği şekilde işlenen eylemlerde alenilik unsurunun oluşacağı Yargıtay kararlarıyla da dile getirilmektedir."

Yargıtay 2. Ceza Dairesi'nin aleniyetle ilgili 25 Haziran 2013 tarihli örnek kararının da sunulduğu dilekçede, suçun internet ortamında işlenmesi, paylaşım yapılan hesabın gerçek olmayan bir isimle kullanılması, şüphelinin kullanılan profil resminden tespitinin mümkün olmaması ve delil tespitinin zorluğu gibi nedenlerle, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Büro Amirliği'ne bir yazı yazılarak söz konusu paylaşım hesabını kullanan kişi veya kişilerin tespit edilmesi, bu kişi veya kişilerle ilgili belirtilen suçtan kamu davası açılması talep edildi.

KOREL'İN ÇOCUK TACİZLERİNE DİKKATİ ÇEKTİĞİ AÇIKLAMASI

Şikayete konu olan Bergüzar Korel'in, son günlerde sıklıkla gündeme gelen çocuk tacizleriyle ilgili 16 Şubat'ta Instagram'da paylaştığı videosuyla ilgili yazdıkları şöyle:

"Çok uzun zamandır sosyal medyada iş dışında paylaşım yapmıyorum, duygularımı ve düşüncelerimi burada paylaşmıyorum. Hesabımı benim kontrolümde sosyal medya ekibim yönetiyor. Ancak yaşadığımız bu iğrenç, bu korkunç olayla ilgili bir anne, bir insan olarak artık daha fazla sessiz kalamıyorum. Böyle bir olayı tartışmak, konuşmak, üzerine yorum yapmak dahi çok korkunç. Lütfen çocuklarımıza kimsenin onlara dokunamayacağını, böyle bir durum yaşandığından ses çıkarmaları ve derhal size söylemeleri gerektiğini, bunun bir ayıp değil, onların utanacağı bir durum değil, karşı tarafın suçu, rezilliği, iğrençliği olduğunu ve karşılığında cezalandırılmaları gerektiğini öğretin. Korkmamaları ve yaşadıklarını dile getirdiklerinde her zaman onların yanında olacaklarını, korunacaklarını anlatın. 'Çocuk susar' demeyin. Çocuğunuza susmayı değil, sesini çıkarmayı öğretin. Çocuk susmaz susmamalı."

Korel'in bu paylaşımı çok sayıda kişi tarafından beğenilmiş ve paylaşılmıştı.