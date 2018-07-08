"Çocuk ve hayvan istismarları ahlaki terördür"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşlarından Hasan Hüseyin Bozok ve genç Alperenleri Beştepe’deki makamında ağırladı. Topçu son günlerde Türkiye gündemini sarsan çocuk ölümlerini ve hayvanlara yönelik istismarları gazetecilere değerlendirdi.
“DEVLETİMİZ TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜN KÖKÜNÜ KURUTMAYA KARARLIDIR”
Topçu, “Sapkın iblislerin geleceğimiz olan yavrularımıza musallat olmaları, diğer yandan hayvanlara yapılan vicdanları sarsan fiiller ahlaki terördür. Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır. İnsan aklının vicdanının kabul etmediği, kanımızı donduran, aklımızı başımızdan alan bu suçları işleyenlere verilecek cezalar, mutlaka toplum vicdanını teskin edecek ağırlıkta ve ivedilikte olacaktır. İdam cezası da seçeneklere dahil her türlü caydırıcı tedbir ve çareler hususunda çıkartılacak yasaların TBMM’miz tarafından konsensüs içinde yapılacağına dair inancım tamdır.” şeklinde konuştu.
“RAHMETLİ MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN EMANETİ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti’ olarak gördüğünü belirttiği Alperenler’i milletin evinde ağırlamaktan ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Topçu “Sözünün gereğini hiçbir şahsi hesap içine girmeden fisebilillah yerine getiren kardeşlerimi bir kere daha kutluyor, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Topçu, sözlerine şöyle devam etti: 17 Aralık darbe girişiminde, Rahmetli Muhsin Başkanımızın yol arkadaşı olmanın gereğini yaparak, arkadaşları ile birlikte, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alan ve bu seçimlerde de canla başla çalışan, Cumhur İttifakı’na destek veren, rahmetli Muhsin Başkan’ın ve benim genel başkanlığımda Ankara İl Başkanlığı ve teşkilat başkanlığı yapmış, ülkücü hareket içinden tabandan yetişerek gelmiş dava arkadaşım Hasan Hüseyin Bozok ve arkadaşlarını milletin evinde ağırlamaktan memnun oldum. Seçim sonuçları ile ilgili değerli fikirlerini ve Ankara ile ilgili raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmek için aldım. Siyasi istikrarımızın devamı ve milli iradenin tecelli etmesinde yapmış olduğu katkıları için teşekkür ediyorum. Kendisi Ankara’nın yerlisi olup ÜOD, MÇP ve Muhsin başkanla birlikte olduğumuz zamanlarda uzun yıllar aktif partili siyaset yapmış tecrübeli bir kardeşimizdir. Düşüncelerini ilgililere ileteceğim.
“MİLLETİMİZLE BİRLİKTE YOLUMUZA DEVAM ETME AZMİNDE VE KARARLILIĞINDAYIZ”
Kendilerini milletin evinde ağırladığı için Yalçın Topçu’ya teşekkürlerini ileten Bozok “Yalçın Başkan ile MÇP dönemine dayanan bir birlikteliğimiz var. Gençliğimizde Muhsin Başkan’ın yanında yürüdüğümüz Türk-İslam davası yolunun ve şuurunun şu an devletimizce, milli ve yerli kadrolarla yüründüğünü görmekten gurur duyuyoruz. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüdüğümüz bu yoldan sapmama kararlılığımızı sürdürüyoruz. Milletimize hizmet için ne gerekiyorsa yapma ve milletimizle birlikte yolumuza devam etme azminde ve kararlılığındayız. Biz devleti, milleti, bayrağı ve vatanı karşılıksız sevenlerdeniz” diye konuştu.
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