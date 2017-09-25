Çocuklar Duymasın 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Çocuklar Duymasın oyuncuları kimlerdir?

Kanal D'de Pazar akşamları yayınlanan Çocuklar Duymasın, 9. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı da izleyenleri oldukça meraklandırdı. İşte Çocuklar Duymasın 10. bölüm fragmanı ve Çocuklar Duymasın oyuncuları...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 10. BÖLÜM FRAGMANI
Haluk ve Meltem'i yeni bir macera bekliyor; ikili yeni bir hesaplaşma yaşıyor!
Haluk ile Meltem arasında yeni hesaplaşma, yine komik sahnelere sebep oluyor. Gönül ile Tuna yine kendilerini bir olayın içinde bulurlar.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Çocuklar Duymasın'ın Pazar akşamı ekrana gelen 9. bölümünde neler yaşandı? Diziyi izleyemeyen takipçileri, merakla Çocuklar Duymasın'ın 9. bölümünde neler yaşandığını araştırıyor. İşte Çocuklar Duymasın 9. bölüm özeti...
Hemen hemen her gün aynı şeyleri yaptıklarını düşünen Meltem rutinin dışına çıkıp evliliklerine heyecan katmak isteyince Taş Fırın Haluk zor durumda kalır. Meltem’in ısrarlarına dayanamayan Haluk, onunla birlikte rutini bozmak için elinden geleni yapar. Öte yandan Haluk’un Meltem için çok büyük bir sürprizi vardır! Haluk’un Meltem için hazırladığı sürprizi görenler göz yaşlarına hakim olamaz.
Meltem, Haluk ve Gönül Tuna’nın olmadığı bir mesaj grubu oluştururlar. Tuna, kendisinin olmadığı bir gruptan konuştuklarını fark edince oldukça bozulur. Meltem, Haluk ve Gönül’ün bu gruba neden Tuna’yı almadıkları merak konusudur. Diğer taraftan Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna evde mutlu evlilik testi yapar. Taş Fırın Haluk testin sorularını cevaplamakta zorlanınca birbirinden komik anlar yaşanır.
ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCULARI
TAMER KARADAĞLI (Taş Fırın Haluk karakteri)
PINAR ALTUĞ (Meltem karakteri)
ZEYNO GÜNENÇ (Gönül karakteri)
VOLKAN SEVERCAN (Zero Tuna karakteri)
MELEK ŞAHİN (Emine karakteri)
SUZAN KARDEŞ (Kükrek Kadriye karakteri)
ALPARSLAN ÖZMOL (Hüseyin karakteri)
ŞÜKRÜ KORUYUCU (Şükrü karakteri)
ALP EREN KHAMİS (Orçun karakteri)
ÖYKÜ GÜVEN (Merve karakteri)
SÜLEYMAN YAĞCI (Fıs Fıs İsmail karakteri)
FERDİ AKARNUR (Müsteşar Kemal karakteri)
- çocuklar duymasın
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