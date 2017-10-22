Başrollerini Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan'ın paylaştığı Çocuklar Duymasın, 13. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısında çıkacak. Haluk, Meltem, Gönül ve Tuna'nın eğlenceli yaşantısını konu edinen Çocuklar Duymasın'ın 13. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki Çocuklar Duymasın 13. bölümünde neler yaşanacak? İşte Çocuklar Duymasın 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
ÇOCUKLAR DUYMASIN 13. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Taş Fırın Haluk, gün içinde uykusu gelince telefonunu sessize alır ve uyur. Haluk uyurken çevresindeki herkesin Haluk’un yardımına ihtiyacı olur. Ancak ona ulaşamadıkları için işler arap saçına döner.
Öte yandan Meltem ve Haluk iddiaya girerler. Haluk’un gün içinde en az üç “teşekkür” alması gerekmektedir!
Tuna ve Gönül, Orçun ve Merve’nin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için harika bir çözüm bulur. Merve takipçileriyle evde buluşunca birbirinden eğlenceli anlar yaşanır.
Tuna’nın telefonla önemli bir iş görüşmesi yapması gerekmektedir. Ancak Tuna, kapanan telefonunun şifresini hatırlayamadığı için açamayınca ortalık karışır.
ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Çocuklar Duymasın'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 12. bölümünde;
Kemal’in ameliyat olması gerektiğini duyan Meltem, babasını bir doktora daha götürmek ister. İkinci gittikleri doktor da ameliyata gerek olmadığını söyleyince Meltem ve Haluk’un aklı karışır. Kemal şimdi ne yapacaktır?
Haberi duyan herkes olaya müdahale etmeye çalışınca ortalık karışır. Haluk ve Meltem’in zor bir karar vermesi gerekmektedir.
Öte yandan Tuna, kas yapmak için ağır spora başlar. Salonu spor salonuna çeviren Tuna, Gönül’ü çıldırtırken, kendini sakatlayınca birbirinden komik anlar yaşanır. Gönül, Merve ve Orçun için bir özel ders hocası ayarlar. Çocukların özel ders hocalarıyla ilk buluşmaları oldukça ilginç olur.
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- Çocuklar Duymasın 13. bölüm fragmanı
- Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı
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