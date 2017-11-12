Çocuklar Duymasın 16. bölüm: Haluk ve Meltem ayrılacak mı?

Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın 16. bölümüyle bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin bu bölümünde Meltem ve Haluk'un boşanma kararının ardından yaşanacak gelişmeler damga vuracak. Peki, Haluk ve Meltem ayrılacak mı? Boşanma kararı alan Meltem, bu kararı için pişman olacak mı? Farklı bir hayat yaşamak isteyen Meltem, Haluk'tan ayrılma konusunda kararlı mı? İşte Çocuklar Duymasın 16. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...
Takipçileriyle 16. randevusuna çıkacak olan Çocuklar Duymasın'ın bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Haluk ve Meltem'in boşanma kararıyla büyük bir şaşkınlığa uğrayan yakınları, onları yeniden bir araya getirmek için her yolu deniyor! Haluk'tan ayrı kaldığı anlarda onu özlediğini ve kıskandığını fark eden Meltem ise bu kararından pişman mı oluyor?
Haluk'tan boşanma kararı alan Meltem, üzüntüsünü belli etmemeye çalışır. Fakat Meltem'in üzüntüsünü farkeden Gönül, Haluk ile konuşarak orta yolu bulmayı amaçlar. Haluk, Meltem tarafından kendisine verilen karara itiraz etmeden ayrılık kapısını aralar. Tuna'yı da durumdan bilgilendiren Gönül, gözlerinin önünde bu mutluluğun yıkılmasını istemez.
Çocuklar Duymasın 16. bölüm 2. fragmanı
Çocuklar Duymasın 16. bölüm fragmanı
Haluk ve Meltem, yılların mutluluğunu sonlandıracaklar mı?
Haluk’tan ayrılmak istediğini söyleyen Meltem, hiç beklemediği bir anda Haluk’un avukatının gelmesiyle yıkılır. Taş Fırın Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine saygı duymuş ve bir an önce ayrılmak için boşanma işlemlerini başlatmıştır.
Her ikisi de bu süre zarfı içinde ayrılığa alışmaya çalışırken, Gönül ve Tuna onları barıştırmanın yollarını arar. Bu sırada Meltem’in şirketinde çalışan boşanmış bir kadın, Meltem’in hayatına girer ve ortalık karışır.
Haluk ile Meltem'i yine önemli bir sınav bekliyor!
Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Meltem, Haluk'tan boşanma kararı alıyor. Meltem'in bu kararı herkeste şok etkisi yaratıyor.
Haluk için her şey yolunda giderken, Meltem birden ayrılmak istediğini söyleyince Taş Fırın Haluk’un hayatı alt üst olur. Haluk, Meltem’in ayrılık isteğine çok üzülse de, onun bu kararına saygı duyar.
Haluk, Meltem’in ayrılık kararını duyar duymaz evi terk eder. Kimse uzun süre Haluk’a ulaşamaz. Haluk’un nereye gittiği büyük bir merak konusudur. Bundan sonra hiçbir şey, ikisi için de eskisi gibi olmayacaktır.
Meltem, hayalini kurduğu hayata artık daha yakındır. Haluk ve Meltem’in boşanacağını duyan herkes büyük bir şaşkınlık yaşar. Gönül ve Tuna onları tekrar bir araya getirmek için çabalasa da Meltem kararından dönecek gibi değildir.
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