Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Volkan Severcan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Çocuklar Duymasın,19. bölümü ile dün akşam ekranlara gelmişti. Dizinin sıkı takipçileri 19. bölümün hemen ardından 20. bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Çocuklar Duymasın 20. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragman...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haluk ve Meltem çiftinin hikayesini ve aile yaşamını konu edinen Çocuklar Duymasın dizisi, Kanal D'de ekrana gelen 19 bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Yeni bölüm için bekleyişte olan izleyiciler ise Çocuklar Duymasın 20. bölüm fragmanını araştırıyor.

İzleyicilerin merakla beklediği Çocuklar Duymasın 20. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çocuklar Duymasın 20. bölüm fragmanı;

Çocuklar Duymasın yeni bölümde Duygu uzun bir aradan sonra Haluk ve Meltem'in yanına geliyor. Duygu'nun gelişi Haluk ve Meltem'in ayrılık kararını etkileyecek mi? Öte yandan Meltem, evde Tutku ve Haluk'u yan yana görünce ne yapacak?

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Çocuklar Duymasın 20. bölüm

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